Autos im Wert von über 50.000 euro entwendet

Leipzig – Unbekannte Täter haben drei Autos im Wert von 58.000 Euro zwischen Sonntagabend und Montagmorgen auf unbekannte Art und Weise gestohlen.

Bei den geklauten Fahrzeugen handelt es sich um einen Toyota Auris im Wert von 13.000 Euro, einen Toyota Corolla im Wert von ca. 22.000 und einen Audi RS 4 Quattro im Gesamtwert von ca. 25.000 Euro. Zwei der drei Fälle geschahen in Grünau, der Andere im Ortsteil Plaußig. Obwohl alle Fahrzeuge gesichert und zum Teil in einer Grundstückseinfahrt abgestellt wurden, war am Montagmorgen keine Spur von den Autos. Die Sonderkommission „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen hat die Ermittlungen aufgenommen.