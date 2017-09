Autos in Leisnig abgebrannt

Leisnig – In Leisnig bei Döbeln sind am Samstag gegen 0:40 Uhr drei Fahrzeuge in Flammen aufgegangen.

© Symbolfoto

Die Feuerwehr wurde in die Oberlandgasse zu einem brennenden Renault Clio gerufen worden. Die beiden rechts und links davon geparkten Fahrzeuge, ein Honda Jazz und ein VW Sharan, wurden durch den Brand ebenfalls schwer beschädigt. Am Renault entstand Totalschaden.

Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.