Autounfall auf Torgauer Straße: 2 Schwerverletzte

Am gestrigen Morgen kam es in Leipzig-Schönefeld zu einem Verkehrsunfall. Die Ursache ist bislang noch unbekannt. Dabei geriet eine 57-Jährige in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Fahrzeug zusammen, welches eine 52-Jährige Frau fuhr.

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall in Leipzig-Schönefeld. Eine 57-Jährige war stadtauswärts auf der Torgauer Straße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich der Permoserstraße in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem Fahrzeug zusammenstieß.

Die Polizei teilte mit, dass der Zusammenstoß gegen 7:15 Uhr passiert ist. Beide Fahrerinnen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Es kam bei dem Unfall zu einem erheblichen Sachschaden. Außerdem hat der Verkehrsunfalldienst Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Quelle: dpa