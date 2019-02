Azubi-Dinner der DEHOGA gegen den Fachkräftemangel

Das Azubi-Dinner der DEHOGA bringt zukünftige Schulabsolventen und Vertreter der Unternehmen, sowie aktuelle Auszubildende zusammen. So können sie interaktiv in den Beruf hineinschauen und erfahren, was es für die Ausbildung braucht und wie sie abläuft. Das Dinner richtet sich nicht nur an die Schüler, sondern auch Eltern sind eingeladen. Die Teilnehmer erwartet leckeres Essen und eine gemütliche Atmosphäre im Kurländer Palais, so die Human Resources Managerin des Westin Bellevue Hotels, Lisa Bartz. Zu Essen gibt es unter anderem eine Süßkartoffelsuppe und Schokoladenmousse. Es stehen mehrere Ausbildungsbetriebe stellen sich und die Berufe vor und stehen für Fragen zur Verfügung.