Leipzig - Bereits zum dritten Mal geht die große Job- und Azubimesse im NOVA in Günthersdorf an den Start. Unter dem Motto: "Für (D)eine Zukunft in der Region" haben Berufseinsteiger am verkaufsoffenen Feiertag die Möglichkeit sich über verschiedene Berufsbilder sowie Jobangebote zu informieren.