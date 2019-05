Leipzig - Ein Tag , eine Konsum-Filiale geführt von 26 Azubis. Von der Bestellung, über über den Verkauf bis zur Schichtleitung lag die Filiale in der Coppistraße einen Tag lang in der Hand der Konsum-Azubis. Die Auszubildenden des 3. Lehrjahres führten am Freitag eigenverantwortlich die Filiale.