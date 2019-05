B-Jugend des SC DHfK Leipzig gewinnt das Hinspiel im Halbfinale mit 23:22

Es war am Ende denkbar knapp für die Leipziger, die mit einer komfortablen 14:11 Halbzeitführung in die Pause gingen. Auch zum Beginn der zweiten Halbzeit konnten die Hausherren weiter davonziehen und ihre Führung zwischenzeitlich auf 20:15 ausbauen. Doch in den letzten 15 Minuten verloren die Gastgeber den faden und ließen die Kieler immer näher ran. Am Ende stand jedoch der Sieg für den SC DHfK Leipzig mit 23:22.