B2 am Wochenende komplett gesperrt

Autofahrer müssen am Wochenende Umleitungen in stadtauswärtiger Richtung in Kauf nehmen. Ab Freitagabend 18:00 Uhr wird die Bundesstraße 2 zwischen den Anschlüssen Markkleeberg und Kreuz Leipzig-Süd aufgrund von Brückenarbeiten gesperrt. An der Pylonbrücke sind Restarbeiten durchzuführen, die aus Sicherheitsgründen unter Vollsperrung der B2 vollzogen werden müssen.

Autofahrern wird trotz der eingerichteten Umleitung über die Anschlussstellen Leipzig-Südost und -Südwest geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Durch das erhöhte Verkehrsaufkommen könnte es zu erheblichen Behinderungen kommen. Die Sperrungen werden am Sonntagabend wieder aufgehoben.