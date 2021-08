Alle Leipziger, die es während der Pandemie nicht geschafft haben, das Babystartpaket der Stadt Leipzig in Anspruch zu nehmen, können dieses nun in Paunsdorf abholen. Am kommenden Donnerstag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr ist es den jungen Familien möglich, ohne Voranmeldung das Paket im Familienzentrum Paunsdorf entgegenzunehmen. Die Eltern erhalten das Babystarterpaket mit Informationen und Geschenken gegen Vorlage eines Gutscheins, der sich in der Mappe der Geburtsurkunde befindet.