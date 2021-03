Bach-Nachfahre in Thüringen aufgespürt

Nur ein sanfter Wind weht durch das thüringische Wechmar. Die Straßen sind ruhig und dennoch geht von dem kleinen Ort eine besondere Atmosphäre aus. Knapp 3000 Menschen haben in der Gemeinde ihr Zuhause gefunden. So auch Renate und Elmar von Kolson. Er, geboren in Oberschlesien, und Sie, geboren in Niedersachsen, treffen zum ersten Mal vor mehr als 50 Jahren aufeinander. Heute leben die beiden in einem doch ungewöhnlichen, wenn auch erinnerungswürdigem Gebäude: einem Teil der "Alten Schule". Vor fast 20 Jahren haben der Bachnachfahre und seine Frau beschlossen, das stark baufällige Gebäude zu sanieren. Eine Aufgabe, die von beiden so einiges abverlangt.