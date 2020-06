Bachfest 2020 – Der Bachmarathon im Livestream

Obwohl das Bachfest Leipzig in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, brauchen Fans des Ausnahme-Komponisten nicht auf seine Musik verzichten. An den vier Tagen des ursprünglichen Eröffnungs- und Abschlusswochenendes laden die Organisatoren in diesem Jahr zu einem Bach-Marathon über das Internet ein.

Details hat Intendant Prof. Dr. Michael Maul am Mittwoch bekannt gegeben. " Wir haben den Marathon in einer Rekordzeit geplant. Es gibt insgesamt 24 Stunden Programm, verteilt auf vier Tage."