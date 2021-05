Bachfest wird digital: „Fluch und Segen zugleich“

Herzstück des Bachfestes ist in diesem Jahr der Zyklus "Bachs Messias". 12 Konzerte an 5 Tagen sollen die Lebens- und Wirkungsgeschichte von Jesus von Nazareth nacherzählen. Das diesjährige Motto: Erlösung. "Gerade das wünschen wir uns - generell im Leben - aber auch nun in der Pandemie. Deswegen passt das Thema gut in die Zeit", so Maul. Wie viele Zuschauer tatsächlich bereit sind, die 99 Euro für den kompletten Stream zu bezahlen, ist völlig unklar. Michael Maul hofft aber, dass es mindestens so viele sein werden, wie unter normalen Bedingen vor Ort gewesen wären.