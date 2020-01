Leipzig - In Sellerhausen-Stünz ist in der Nacht zum Donnerstag ein Bagger in Flammen aufgegangen.

Das Baugerät brannte vollständig aus, die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus, ein Sachverständiger untersuchte die Brandstelle am Donnerstag. Der entstandenene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.