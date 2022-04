Bahn modernisiert acht Bahnhöfe für 82 Millionen Euro in Sachsen

Zudem sollen am Bahnhof Reichenbach im Vogtland Bahnsteige und Beleuchtung erneuert werden. In Görlitz und Zwickau erfolgen Arbeiten am Hallendach und die Empfangshallen sollen verschönert werden. In Dresden Mitte sollen die Bögen unter den Bahnsteigen ausgebaut werden. Eine komplette Modernisierung steht an der Station Mittweida (Landkreis Mittelsachen) an. In Glauchau (Landkreis Zwickau) modernisiert die Deutsche Bahn die Reisendeninformation. Neue Aufzüge sind an den Bahnsteigen in Markranstädt bei Leipzig vorgesehen.