Bahnhofs-Baustelle: Georgiring für 3 Wochen dicht

Unterdessen laufen die bisherigen Arbeiten an der Haltestelle nach Plan. Begonnen hatten sie am 19. August. Seitdem sind einige Objekte wie Kioske und Lichtsitze abgebaut worden. Außerdem wird an einem dritten Fußgängerüberweg zwischen Gleis 1 und dem Hauptbahnhof gearbeitet. Aktuell sind die Arbeiter damit beschäftigt, den Zwischenraum der Gleise zu befüllen und die Bahnsteige zu pflastern. Nachdem die Arbeiten an den Bahnsteigen 1 und 2 abgeschlossen sind, folgt in der nächsten Phase ab dem 16. September der Ausbau des Bahnsteigs 4.