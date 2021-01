Dresden - Die Bahnhofsapotheke in Dresden gehört zu den ersten Apotheken Deutschlands, in denen seit Ende Dezember in einem abgegrenzten Bereich Schnelltests auf das SARS-CoV-2-Virus durchgeführt werden. Diese Teststation im Dresdner Hauptbahnhof ist täglich von 8 bis 22 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, Anlaufstelle für Menschen, die ein Testergebnis brauchen. Mittlerweile ist das Team von Apothekerin Dr. Katja Scarlett Daub auch mobil mit der Teststation in Unternehmen unterwegs.

In der neuen Sendung "Gesundheit besser verstehen" erklärt Apothekerin Dr. Katja Scarlett Daub, wie der Antigen-Schnelltest auf das Corona-Virus durchgeführt wird, wie präzise das Ergebnis ist und wie man sich anmelden kann.