Bakterien befallen Bienen in Lindenau

Ein Bienenvolk ist im Leipziger Stadtteil Lindenau mit vom Amerikanischen Faulbrut befallen. Die Erkrankung wird durch Bakterien verursacht und von Biene zu Biene übertragen. Das teilte nun das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt mit. Es können beträchtliche Schäden in den Bienenvölkern entstehen. Für den Menschen sind die Bakterien ungefährlich. In Lindenau ist deshalb zwischen Georg-Schwarz-Straße, Lützner Straße, Hafenbecken/ Kanalverlauf und der Bahnschiene ein Sperrbezirk gebildet worden. Der Sperrbezirk soll noch bis mindestens Mitte August bestehen bleiben. Der Ausbruch wurde am 11. Juni festgestellt.