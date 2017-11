Bald geht es los – Lichttest für den Dresdner Striezelmarkt

Zur Beleuchtungsprobe am Freitag wurde der Strom u. a. an der Striezelmarkt-Fichte, dem begehbaren Schwibbogen, der erzgebirgischen Stufenpyramide, dem 2,50 Meter großen Herrnhuter Stern am Durchgang zur Kreuzkirche sowie den 32 Kandelabern an den Lichtmasten rund um den Markt eingeschaltet.

Allein die Striezelmarkt-Fichte schmücken 2 900 Meter Lichterketten mit insgesamt 16 200 LEDs. Die Pyramide, der Schwibbogen sowie die Kindererlebniswelt werden von rund 60 Strahlern bzw. Spotleuchten ins richtige Licht gesetzt.