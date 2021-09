Dresden - Die städtischen Krankenhäuser in Dresden müssen saniert werden. So hat die Stadt einen Plan entwickelt, der bis 2030 die Krankenhäuser neu ausrichten soll. Unter anderem über diese Pläne spricht Dresdens Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann im Interview mit SACHSEN FERNSEHEN. Außerdem berichtet sich davon, wie die Wohnungslosen in Dresden in der Pandemie unterstützt wurden.