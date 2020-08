Dresden - Die Wiener Straße in Dresden lädt zum Rasen ein. Doch wie gehts dort weiter, wenn die Bauarbeiten auf den Nebenstraßen beendet sind? Gibts bald Tempo 30 auf der Wiener Straße? Wann wird der Bau des neuen Verwaltungszentrums auf dem Ferdinandplatz endlich beginnen? Und verfällt das Hochhaus am Pirnaischen Platz immer weiter? Unter anderem diese Fragen beantwortet der Dresdner Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain in unseren Bürgermeistergesprächen.