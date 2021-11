Balkon von Schwerbehinderten Mieterin in Prohlis mit Pflanzen & Dreck beschossen

Dresden - Die Schwerbehinderte Dresdnerin Kati Stephan ist noch immer geschockt von der Dreistigkeit der Kinder, die ihren Balkon an einem Sonntagabend vor wenigen Tagen mit Pflanzen und Dreck "bombardierten". Sie leidet an einer seltenen Muskelkrankheit, ist auf ihren Rollstuhl angewiesen. Ehrenamtlich engagiert sie sich seit Jahren als Vize-Chefin des Verbandes der Körperbehinderten der Stadt Dresden. Was passiert ist.