Baltic Sea Circle 2019 – Das Rallye Videotagebuch #6

Acht Dresdner sind bei der nördlichsten Rallye der Welt unterwegs. Die Route führt rund um die Ostsee. Stefan Köckeritz hat die Dresdner Teams in einem Rallye-Logbuch begleitet. Nach einer Panne musste Stefan Köckeritz die Fahrt abbrechen. Während Stefans Auto in Norwegen verbleibt, fahren seine Teamkollegen weiter zum Nordkap. Er selbst ist nun zurück in Dresden und berichtet demnächst in der Drehscheibe Dresden, über seine sonst tolle Reise.