Leipzig – Neue Baustelle in Leipzigs Innenstadt. Die Commerzbank Filiale am Thomaskirchhof wird umgebaut. In der Leipziger City entsteht so ein neuer Flagship Standort.





Wegen den Umbauarbeiten bleibt die Filiale bis 20. November geschlossen. Kundenberatungen finden jedoch wie gewohnt statt. In der heutigen Zeit ist es wichtig, in neue Filialen zu investieren.

Die feierliche Eröffnung der neuen Filiale findet dann pünktlich zur Adventszeit am 27. November statt.