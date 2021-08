Vogtland- In den letzten Jahren haben viele Banken Kontoführungsgebühren erhöht, neu erhoben oder gar die Kontomodelle verändert. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil vom 27.04.2021 festgestellt, dass Banken dies nicht uneingeschränkt tun dürfen. Im Talk mit Heike Teubner von der Verbraucherzentrale Auerbach klären wir auf, was zulässig ist und was nicht.