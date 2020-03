Banner zeigt Philipp Weber in Übergröße

Monteure haben in dieser Woche mehrere Stunden gebraucht, um den grün-weißen Blickfang aufzuhängen. Nun hängt es in seiner vollen Größe an einem Haus an der Lützner Straße, Ecke Zschochersche Straße. Möglich macht das Megabanner der neue DHfK-Partner "B&B Media". Sie setzen sich mit der Aktion für den Leipziger Spitzensport ein. Anlässlich des Plakates hat der DHfK auch ein Gewinnspiel gestartet: Die ersten 20 Leute, die das Banner entdecken, können hier ein Ticket für das Heimspiel am Sonntag gewinnen. Dann müssen die Leipziger gegen die Eulen aus Ludwigshafen ran.