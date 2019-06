Vergleichen mit anderen europäischen Ländern befindet sich Deutschland im Mittelfeld, was das Bezahlen mit Bargeld angeht. Alleine in diesem Jahr werden in Deutschland Einkäufe im Wert von knapp 260 Milliarden Euro in bar getätigt, so der BDGW. Vor allem Betriebe mit kleinen Beträgen setzen auf das Zahlungsmittel. Eine wichtige Rolle spielen im Einzelhandel die Bargeld- und Wertdienstleister.