Barkas 1000 hat weiterhin treue Fangemeinde

Sachsen- Der Barkas 1000 feiert ein besonderes Jubiläum. Vor 60 Jahren wurde er als Schnelltransporter auf der Leipziger Messe international vorgestellt. In den 1950er Jahren begannen Ingenieure in der DDR, ein neues Nutzfahrzeug zu entwickeln. Anforderungen waren etwa ein «formschöner Wagenkörper», größtmöglicher Laderaum und hohe Variabilität, wie im Museum «Zeitwerkstadt» in Frankenberg bei Chemnitz zu erfahren ist. Dort wird die Geschichte des Nutzfahrzeugbaus der Region anschaulich präsentiert und sind mehrere Barkas-Modelle ausgestellt. Am 14. Juni 1961 begann die Serienproduktion des B 1000 im sächsischen Hainichen, im März 1962 wurde der «Schnelltransporter» auf der Leipziger Frühjahrsmesse der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Nach dem Mauerfall war versucht worden, mit neuen Partnern die Nutzfahrzeug-Produktion am Standort fortzuführen. Als letzte Option blieb ein Neustart in Russland. Doch am Ende fehlte den Investoren das Geld. Anfang 1994 ist das Projekt offiziell gescheitert. (dpa)