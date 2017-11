Basketball-Nationalmannschaft in Chemnitz zu Gast

Chemnitz – Die Herrennationalmanschaft der Baskettballer macht halt in Chemnitz.

Knapp zwei Wochen, dann trifft die Nationalmanschaft auf ihren Herausforderer Georgien. Hintergrund des Spiels ist die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2019. Im Vorfeld gab es dazu bereits eine Pressekonferenz.

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig betonte die große Ehre für Chemnitz die Baskettballer in der Stadt begrüßen zu dürfen. Das am 24.November stattfindende Spiel wird dabei mit besonders großer Vorfreude bei den Fans und dem Deutschen Baskelttballbund erwartet.

Bereits zum dritten mal sind die DBB-Herren in Sachsen zu Gast. Nach den Auftritten 2012 und 2014 in Leipzig, darf Chemnitz in der Messe Gastgeber für die Qualifikation sein. Das Georgien kein leichter Gegner sein wird, weiß auch Bundestrainer Henrik Rödl.

Für Chemnitz ist dieses Sportereignis nicht nur ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender, sondern auch gleichzeitig eine Art Generalprobe. Im kommenden Sommer sind die besten U-20 Teams aus ganz Europa zu Gast.