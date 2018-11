Basketball-Training in der Schule

Jonas Niedermann ist Flügelspieler beim MBC und möchte den Kindern zeigen, wie toll der Sport sein kann.

Geleitet wurde die Basketball-Sportstunde vom Nachwuchsleiter des MBC, Mario Leuschner. Seit 5 Jahren wird diese kurze Schnuppereinheit jährlich im Leibniz-Geymnasium durchgeführt, aber immer ist sie etwas Besonderes.

Am Sonntag empfängt der MBC den Deutschen Meister in der Arena Leipzig. Eine schwierige Partie für die Weißenfelser, aber Jonas Niedermann fiebert dem Spiel dennoch entgegen.

Anwurf ist am 18. November um 18 Uhr in der Arena. Mit als Zuschauer dabei sein können dank Freikarten auch die 6. Klässler des Leibniz-Gymnasiums.