Bauamt verschwendet Steuergelder – Schleudersachse geht in die Landeshauptstadt

Dresden - Das Amt unter der Leitung von Reinhard Koettnitz hat die unrühmliche Auszeichnung bekommen. Dieses habe sich mehrere Jahre bemüht, so Sachsens Steuerzahlerbund. 2017 kam das Bauamt zum Beispiel mit der Verfüllung des Fußgängertunnels Neustädter Markt in Dresden in die Schlagzeilen. An Stelle einer Instandsetzung des Tunnels für circa 300.000 Euro, hatte man sich für eine Verfüllung, die mehr als 650.000 Euro kostete entschieden.

Der jährlich ausgelobte Negativpreis des Bundes der Steuerzahler Sachsen e. V., wird jeweils für unnutz verschwendete Steuergelder vergeben. Sowohl der Landkreis Meißen als auch die Stadt Dresden, sowie die gesamte Landesregierung oder das Porschwerk in Leipzig zählten zu den (un-)glücklichen Vorjahressiegern. Ausschlaggebend für die negativ-Ehrung war jedoch nicht ausschließlich die Geschehnisse von 2017. In den letzten Jahren ist das Bauamt bereits mehrfach in den Focus geraten.