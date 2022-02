Bauarbeiten am Plauener Lessing-Gymnasium beginnen

Die Baumaßnahme ist eine von acht Einzelmaßnahmen, die im Rahmen des Projektes „Plauen - ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden“ laufen. Mit diesem wurde Plauen als eine von sieben deutschen Modellstädten zur Weiterentwicklung der Städtebauförderung auserwählt. Damit kann die Stadt 25 Millionen Euro Bundes- und 20 Millionen Euro Landesförderung in den Städtebau investieren. In dem Projekt reiht sich Plauen zu den Städten Coswig, Hamburg, Saarbrücken, Rostock, Erfurt und Duisburg ein. Neben dem Sporthallenneubau mit Freiflächengestaltung am Lessing-Gymnasium ist auch die Aufwertung der Rückbauflächen im Mammengebiet, die Erweiterung des Stadtbades um eine neue Schwimmhalle, der Neubau einer Einfeldsporthalle an der Kemmler-Oberschule, die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an ungenutzten Immobilien junger Eigentümer, die Erstellung von Mobilitäts- und Digitalisierungskonzepten sowie deren Umsetzung und die Durchführung konzeptioneller Maßnahmen, wissenschaftlicher Begleitung und Evaluierung, geplant.