Seit Montag werden die Bauarbeiten an der Albertbrücke fortgesetzt. Die Gewölbeunterseiten werden saniert und instand gesetzt. Als Erstes wird ein Gerüst unter Bogen Sieben aufgestellt. Dabei kommt es zu Verkehrseinschränkungen auf der Brücke in Richtung Sachsenplatz. Hier wird der Fuß- und Radweg gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden auf die äußere KfZ-Spur umgeleitet. Bereits 2018 starteten die Bauarbeiten an der Albertbrücke und wurden erst nach Fertigstellung der Bauarbeiten an der Carolabrücke ab Juli des vergangenen Jahres fortgesetzt. Danach pausierten die Arbeiten witterungsbedingt ab Weihnachten 2021. Die Bauarbeiten an den Gewölbeunterseiten sollen bis September dieses Jahres andauern.