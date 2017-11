Bauarbeiten in Löbtau wirken sich aufs ganze Stadtgebiet aus

Es ist nicht nur die künftige Zentralhaltestelle, die die gesamte Verkehrsführung in Löbtau auf lange Sicht verändert. Denn die neue Kesselsdorfer Straße wird Ausgangspunkt einer neuen Straßenbahnlinie durch Dresden: Die Stadtbahn 2020, mit der Löbtau über die Weißeritz direkt an Plauen und den Universitätscampus der TU Dresden angeschlossen wird. In Zukunft soll es noch weiter gehen und über Strehlen und Striesen der Schillerplatz am Blauen Wunder direkt angesteuert werden. Nicht nur für Studenten und Wissenschaftler rückt Löbtau somit dichter an den Campus heran. Auch Pendler in den Dresdner Osten werden in Zukunft schneller und ohne Umsteigen zu ihrem Ziel kommen. Zu einem Bürgerdialog hatte Eva-Maria Stange in die Hoffnungskirche Löbtau eingeladen, angesichts der großen Veränderungen, die dem Stadtteil bevorstehen. Zum Gespräch "Zukunft der Mobilität in Löbtau - Stadtbahn 2020 und Zentralhaltestelle" hat die Landtagsabgeordnete, deren Bürgerbüro in dem Stadtteil liegt, eingeladen. Auf dem Podium waren Reinhard Koettnitz, Amtsleiter des Dresdner Straßen- und Tiefbauamtes, und Andreas Hoppe, Leiter Verkehrsplanung der DVB AG, vertreten.