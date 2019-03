Baubeginn: Engelsdorfer Gewerbegebiet rüstet sich für weitere Ansiedlungen auf

Das 30 Hektar große Areal an der Hans-Weigel-Straße soll künftig optimale Verkehrsanbindung, moderne Telekommunikation einschließlich Breitbandausbau sowie leistungsfähige Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung erhalten.

"Das ist ein klassisches Gewerbegebiet in einer Industriegemeinde in einem wichtigen Stadtteil, der industriell und gewerblich geprägt ist. Dieses Gewerbe hier zu erhalten und Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, ist das gemeinsame Ziel, was wir als Wirtschaftsförderung gemeinsam mit dem Tiefbauamt hier verfolgen", äußerte sich der kommissarische Leiter des Dezernats Wirtschaft, Arbeit und Digitales, Dr. Michael Schimansky.