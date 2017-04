Baubeobachter – So kann man als Student in Leipzig wohnen

Einzelappartments immer gefragter

Das WG-Leben kann zwar aufregend sein, aber auch eine Menge Nerven kosten. Immer beliebter unter Studenten sind daher Einzelappartments. Die zukünftigen Wohnungen am Connewitzer Kreuz sind ganzheitlich entwickelt, sodass der Student nur noch mit Koffer und seinen Büchern unter dem Arm in das Zimmer einziehen kann. Möbel und Küchengeräte etc. sind bereits in der Miete enthalten.