Baumesse Chemnitz: eins für Alles

eins – so lautet der Name und so ist auch der Anspruch.

Die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG bietet den Menschen in der Region Sachsen und darüber hinaus Produkte und Dienstleistungen an, die den höchsten Standards entsprechen. Dabei werden Sie als Kunde von kompetenten Ansprechpartnern bei allen energienahen Themen sowie bei der Erzeugung Erneuerbarer Energien beraten.

Auf der Baumesse können Sie sich am Stand der eins neben den klassischen Themen wie Strom, Gas, Wasser, Fernwärme auch über Angebote zu Telekommunikation und Elektromobilität ausführlich informieren.

Die eins energie in sachsen finden Sie auf der diesjährigen Baumesse in Chemnitz:

Halle 1 // Stand E12

Kontakt

eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

Energie- und Wasserversorgung

Augustusburger Straße 1

09111 Chemnitz

Telefon: +49 (0371) 52 50

kundenbetreuung@eins.de