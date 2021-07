Chemnitz- Ab August werden in Chemnitz verschiedene Straßenbäume gefällt. Bei regelmäßigen Kontrollen wurden durch unabhängige Gutachter Schäden festgestellt.

Betroffen sind unter anderem zwei Eschen an der Rottluffer Straße, ein Ahorn an der Hechlerstraße und eine Roteiche an der Mittweidaer Straße. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um dringliche Maßnahmen, die der Verkehrssicherheit dienen.