Baumpflege rund um den Cospudener See

Rund um den Cospudener See hat die Pflege des Leipziger Stadtwaldes begonnen. Dadurch kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen auf dem Rundweg und dem Hauptzugang vom Nordparkplatz kommen. Vor 30 Jahren wurden Mischwälder rund um den Cospudener See gepflanzt. Um die dichten und geschlossenen Bestände zu unterstützen, sind nun Baumpflegemaßnahmen nötig. Dadurch soll außerdem sowohl die Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit als auch die Artenvielfalt des Waldes gefördert werden. Verwertbares Holz wird zudem durch die Stadtwerke Leipzig in Wärme umgewandelt.