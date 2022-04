Baupreise in Sachsen weiter hoch

Sachsen- Bauen bleibt in Sachsen auch 2022 teuer. Im Vergleich zum Februar 2021 seien die Preise im Wohnungsneubau im Februar des laufenden Jahres um 18,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz mit. Damit habe sich der Preisaufschwung im Vergleich zum November (18,7 Prozent) zwar kurzfristig minimal abgeschwächt, habe aber deutlich über den Entwicklungen vom Februar 2021 (4,8 Prozent) gelegen. Entgegen dem Trend der letzten Berichtszeiträume haben sich diesen Angaben nach die Preise für Ausbauarbeiten (18,7 Prozent) etwas stärker als die für Rohbauarbeiten (18,4 Prozent) erhöht.