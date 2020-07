Der Umbau und die Modernisierung der Wohnanlage An der Kotsche 43 - 73 in Leipzig-Grünau ist für unsere Genossenschaft mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 30 Millionen Euro die größte Einzelinvestition in ein Objekt in den vergangenen Jahren. Der in die Jahre gekommene Sechsgeschosser wird zu einer modernen Wohnanlage umgebaut. Wohnungen werden teilweise zusammengelegt, einige Grundrisse optimiert, so dass am Ende mehr als 200 1- bis 5-Raumwohnungen zur Verfügung stehen. Innenliegende und auf Wohnebene haltende Aufzüge sowie ebenerdige Zugänge zu den Häusern sorgen für Barrierefreiheit. Außerdem werden Balkone vergrößert oder neu angebaut.