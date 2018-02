Baustart für Dynamo Trainingsgelände

Die Dresdner Firma „Baumpflege Fleischer“ rückte am Montagmorgen mit vier Mitarbeitern und großer Gerätschaft an, um das Gelände im Ostragehege mit Kettensäge, Buschhacker und einem LKW von allen freistehenden Bäumen und Sträuchern zu befreien. Äste und Sträucher wurden direkt an Ort und Stelle zerhäckselt. Die Baumstämme werden zunächst zerkleinert und dann mit einem Lastwagen zur Weiterverarbeitung abtransportiert. In den kommenden Tagen werden die Baumfällarbeiten am Messering fortgesetzt. Zum Abschluss dieser Maßnahme werden alle Stümpfe und Wurzeln der Bäume mit einer speziellen Maschine entfernt, damit der Boden auf dem Gelände später problemlos bebaut werden kann.