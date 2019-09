Baustelleninfo für Chemnitz

Chemnitz- Auch in der kommenden Woche wird auf den Chemnitzer Straßen wieder kräftig gebaut.

Auf der Dresdner Straße bestehen noch bis zum 10. September in Höhe der Margaretenstraße Fahrbahneinschränkungen. Zudem ist die Cäcilienstraße vollgesperrt. Grund dafür ist eine Trinkwasser-Havarie.

Am Montag wird auf der Klaffenbacher Hauptstraße in Höhe der Rödelwaldstraße eine halbseitige Fahrbahnsperrung mit Ampelregelung eingerichtet. Bis zum 4. Oktober wird in diesem Bereich der Fußweg saniert.

Eine halbseitige Fahrbahnsperrung mit Ampelregelung wird ab Montag auf der Limbacher Straße in Höhe der Wendeanlage Rottluff errichtet. Bis zum 18. September wird dort die Einfahrt umgestaltet.

Eine Vollsperrung erfolgt vom 9. bis 27. September auf der Wartburgstraße in Höhe Am Wartburghof. Grund dafür ist ein Straßen- und Haltestellenbau.

Auf der Zschopauer Straße entstehen ab Dienstag Fahrbahneinschränkungen in Richtung Stadt. In Höhe des Südrings erfolgt bis zum 13. September eine Fahrbahninstandsetzung.

