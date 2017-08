Chemnitz – Seit März dieses Jahres laufen in Chemnitz die Umgestaltungsarbeiten am Campusplatz der TU Chemnitz an der Reichenhainer Straße. Im Zuge des „Chemnitzer Modells“ werden dabei mehr als drei Millionen Euro in die Hand genommen. Unser Baustellenreporter Tom Kirsten hat sich die Fortschritte an der Universität angeschaut.