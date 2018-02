Beach&Boat sticht wieder in See

Leipzig- Ob Motorboote, Kanus oder Segelboote, auf der Beach and Boat gibt es auch in diesem Jahr wieder allerhand zu erleben. Pünktlich zum Start der Wassersportsaison kann man auf der Messe Leipzig wieder in See stechen.

Ob man selbst Boot fährt oder bei Events wie dem Unterwasserhockey zuschaut, die größte Wassersportmesse Mitteldeutschlands soll Wasssportprofis und auch Einsteiger begeistern, verrät uns Peggy Schönbeck, Projektleiterin der Beach and Boat.

Auch wieder dabei in diesem Jahr, der Leipziger Stadthafen. Dessen Fokus liegt diesmal auf der Trendsprotart „Stand up Paddeling“ liegen. Die Beach and Boat erwartet seinen Besucher von Donnerstag bis Sonntag. Das Ticket ist gleichzeitig für die Handwerksmesse und die Haus-Garten-Freizeit gültig.