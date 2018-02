Befragung für Dresdner Mietspiegel 2019 startet

„Ich bitte alle Dresdnerinnen und Dresdner, die den Brief erhalten, an der Befragung teilzunehmen“, ruft die Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen, Dr. Kristin Klaudia Kaufmann (Linke) auf und betont: „Wir sind auf eine breite Beteiligung angewiesen. Nur so können verlässliche Aussagen über die Entwicklung der Mieten in Dresden getroffen werden.“

Mit dem Mietspiegel können Mieter und Vermieter leicht feststellen, welche Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt ortsüblich sind. Der qualifizierte Mietspiegel ist Informationsquelle und Ordnungsrahmen. Er gibt den Mietparteien Transparenz und Rechtssicherheit. Behörden und Gerichte nutzen ebenfalls den Mietspiegel als verlässlichen Maßstab für die Mietpreisbildung.

Der neue Dresdner Mietspiegel wird zum 1. Januar 2019 vorliegen. Den aktuellen Mietspiegel und häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit der Mietspiegelbefragung ist hier zu finden.

Quelle: Sächsische Landeshauptstadt Dresden