Thalheim- Die diesjährigen Begehungen finden nicht wie gewohnt in Chemnitz, sondern in Thalheim statt. Unter dem Motto „Platsch“ können Besucher zeitgenössische Kunst im ehemaligen Schwimmbad der kleinen Gemeinde im Erzgebirge erleben. Wie die Macher auf die recht außergewöhnliche Location kamen und was es für Gäste zu sehen und zu bestaunen gibt, haben wir für Sie herausgefunden.