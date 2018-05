Behördengänge am Brückentag – Achtung eingeschränkter Dienst

Dresden - Für viele Dresdner steht eine kurze Arbeitswoche mit verlängertem Wochenende an. Wer sich am Freitag nach Herrentag Erledigungen bei der Stadt auf den Plan geschrieben hat, sollte bedenken, dass auch in vielen Verwaltungseinrichtungen Betriebsruhe mitsamt eingeschränktem Betrieb herrscht.