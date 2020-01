Bei Filmvorstellung: Lindenbergs Liebeserklärung an Leipzig

Bülow macht sein eigenes Ding

In jungen Jahren wusste Lindenberg schon, dass er Musik machen will. Gespielt wird der Rocker in dem 135-minütigen Film von Jan Bülow, der am Montagabend ebenfalls in Leipzig war. Für den 23-Jährigen war es eine Herausforderung Lindenberg zu verkörpern. "Wenn man da jetzt anfängt genau zu kopieren, rutscht man schnell in eine Karikatur ab. Da wird man nur fast so gut wie das Original. Man wird da halt nicht rankommen und muss sein eigenes Ding machen.", so Bülow.