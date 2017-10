Bei Terror und Katastrophenfällen informiert der Freistaat jetzt online

Bis Ende 2017 soll die webbasierte Version von MoWaS in allen Integrierten Regionalleitstellen (IRLS) im Freistaat installiert sein. Ans Netz gehen damit die IRLS Dresden, Leipzig, Chemnitz und Zwickau. Bislang gibt es einen Zugang zum System für landesweite Warnungen nur über das Lagezentrum des Innenministeriums in Dresden und die Rückfallebene in der IRLS Ostsachsen in Hoyerswerda. Mit der Erweiterung sind künftig alle sächsischen Landkreise und Kreisfreien Städte in der Lage, Betroffene im Bedarfsfall über MoWaS und damit auch über die angebundenen WarnApps zu informieren. Konventionelle Warneinrichtungen wie Sirenen oder Lautsprecher bleiben erhalten.