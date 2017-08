Beim Johannstädter Elbefest wird in diesem Jahr Geburtstag gefeiert

Dresden – Das Elbefest der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt geht dieses Jahr in die 16. Auflage. Noch dazu gibt es eine große Besonderheit, denn die WGJ feiert Geburtstag. Bei einer bunten Party für Groß und Klein kann am Sonntag, den 6. August ausgelassen gefeiert werden.

Luftballons, Musik und allerlei gute Stimmung: Das diesjährige Johannstädter Elbefest findet unter dem Motto „Geburtstagsparty“ statt, denn die WGJ wird 60 Jahre alt. So wird es auf der Bühne Musik aus dem Gründungsjahrzehnt der WGJ geben: Die Band „Erdbeershake“ präsentiert ab 11:00 Uhr deutschsprachige Musik der 50er Jahre. Danach wecken die „Crazy Birds & Freunde“ so manche Kindheitserinnerungen. Die Musikgruppe besteht zu 100 Prozent aus bekannten Dresdner Musikern, welche früher unter anderem in Bands, wie „Electra“ oder „Zwei Wege“, auftraten. Ab 14:45 Uhr zeigt das Tanzstudio „DanceLife“ Breakdance und Hip Hop. Im Anschluss darf sich das Publikum auf magische Unterhaltung mit den Entertainern Ellen Schaller & Torsten Pahl freuen. Zum krönenden Abschluss des Festes spielen die „Crazy Birds & Freunde“ erneut nationale und internationale Hits aus ihrem Repertoire. Doch auch auf den Elbwiesen rund um den Fährgarten Johannstadt wird gefeiert. Der Fährgarten sorgt mit Grillgut, Zuckerwatte-Eis und Knoblauch Tomatenbrot für ausreichend gutes Essen. Die kleinen Besucher können außerdem wieder in den WGJ-Pool steigen, Geschichten im Märchenzelt lauschen, sich besondere Luftballons abholen und spielerische Experimente beim Neugierexpress probieren. Mit dabei sind auch wieder viele Vereine. Der JohannStadthalle e. V. wartet mit einer Wasserspritzaktion, einer mobilen Bibliothek und einem RepairCafé auf die Besucher. Wer kleinere, kaputte Gegenstände besitzt, kann diese mitbringen und unter Anleitung im RepairCafé reparieren. Auch der Seesportclub Dresden e.V. ist wieder vor Ort und bietet kostenfreie Bootstouren auf der Elbe an. Diese und viele weitere Aktionen erwarten die Gäste beim 16. Johannstädter Elbefest. Zum Geburtstag hat die WGJ zudem eine kleine Überraschung vorbereitet. Natürlich sind auch die Elbeschwimmer, welche gegen 10:30 Uhr erwartet werden, wieder mit von der Partie.

Der Eintritt ist wie immer frei.